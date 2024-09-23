Тёплый приём и хорошие продажи определяют будущее франшизы.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 достигла значительного успеха, что вдохновило разработчиков на создание сюжетных дополнений и активные размышления о продолжении серии. Креативный директор проекта подчеркнул, что теплый прием игроков и высокие продажи во многом определяют будущее франшизы. Уже сейчас в студии Saber Interactive начинают рассматривать идеи для третьей части.

Однако на данном этапе основное внимание команды сосредоточено на разработке сюжетного DLC для второй части. Примечательно, что бюджет Warhammer 40,000: Space Marine 2 был вдвое меньше, чем у DOOM Eternal, несмотря на это, игра смогла продемонстрировать впечатляющие результаты. К слову, в составе руководства Saber Interactive присутствуют бывшие сотрудники id Software, что также могло сыграть свою роль в успешном создании проекта.

Популярность Warhammer 40,000: Space Marine 2 «перевернула всё» для Saber Interactive, и теперь студия с уверенностью обсуждает перспективы третьей части. Но перед тем, как приступить к её разработке, команда сосредоточится на выпуске дополнительных материалов для уже вышедшего сиквела.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 — это продолжение шутера от третьего лица, действие которого разворачивается во вселенной Warhammer 40,000. Первая часть игры была выпущена в 2011 году. Вторая часть стала одной из наиболее ожидаемых игр во вселенной Warhammer. Успех Space Marine 2 укрепил позиции Saber Interactive и заложил фундамент для будущих проектов серии.