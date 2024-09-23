Роль Тома Холанда будет гораздо масштабнее, чем в других "Мстителях"

Новые инсайды о предстоящем фильме «Мстители: Судный день» раскрывают важную роль Человека-паука в исполнении Тома Холланда. По слухам, его персонаж столкнется с Доктором Думом, которог, сыграет Роберт Дауни-младший. В то время как Рид Ричардс также будет противостоять Думу, именно Человек-паук и Доктор Дум станут основными противниками в истории, связанной с мультивселенной.

Отмечается, что участие Тома Холланда в этом фильме будет куда значительнее, чем в таких громких проектах, как «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Его роль обещает быть одной из ключевых в грядущей сюжетной линии.

«Мстители: Судный день» станет частью Шестой фазы киновселенной Marvel и выйдет на большие экраны 1 мая 2026 года. А продолжение — «Мстители: Секретные войны» — запланировано на 7 мая 2027 года. Ожидается, что эти фильмы откроют новую главу в истории Мстителей и закроют сагу о мультивселенной.

Интересно, что изначально главную роль злодея в этой сюжетной арке должен был играть Канг Завоеватель, которого воплотил на экране Джонатан Мейджорс. Однако после скандала с его участием теперь Доктор Дум занимает центральное место в качестве главного антагониста.