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Amogus54
Steam установил новый рекорд: 38 миллионов одновременных пользователей
Очередной рекорд по онлайну в Steam

Платформа Steam продолжает демонстрировать впечатляющий рост, установив новый рекорд по числу одновременно активных пользователей — более 38 миллионов человек, согласно данным SteamDB. Для сравнения, в январе 2023 года пиковый онлайн не превышал 32 миллиона, что говорит о заметном увеличении аудитории за короткий период.

Количество геймеров, активно играющих в тот же момент, также растёт — в конце прошлого месяца этот показатель впервые превысил 12 миллионов человек. Это делает 2024 год рекордным для платформы: онлайн-показатели обновлялись уже более пяти раз.

С момента запуска в 2003 году, Steam стал одним из самых популярных и удобных сервисов для покупки и управления играми. Платформа предлагает огромный выбор проектов, регулярные скидки и удобные функции, такие как облачное сохранение и поддержка модификаций, что делает её привлекательной как для большого числа пользователей.

Хотя на рынке присутствуют конкуренты, такие как Epic Games Store (EGS), который привлекает пользователей бесплатными играми и эксклюзивами, и другие, более мелкие цифровые магазины вроде GOG, им пока далеко до Steam по количеству пользователей. Несмотря на все попытки, ни один из них не смог достичь такого уровня популярности и пользовательской базы, как платформа от Valve.


#steam #valve #новости игр #новости игровой индустрии #стим #валв
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