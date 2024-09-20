Для компании игра была первым опытом в выпуске одиночной сюжетной AAA-игры

Издатель Krafton признал, что одной из ключевых причин провала The Callisto Protocol стал её недостаточно проработанный геймплей. Это была первая попытка компании выпустить крупную одиночную ААА-игру с сюжетом, и в процессе разработки они не всегда были уверены, что работа идёт по плану. Несмотря на впечатляющую графику и атмосферный арт-дизайн, игре не хватило уникальных механик, которые могли бы выгодно отличить её от конкурентов в жанре.

В результате провала компания вынесла для себя важные уроки. Первый — наличие впечатляющего визуального стиля недостаточно для успеха, нужны инновационные элементы игрового процесса. Второй — больше внимания нужно уделять прототипированию ключевых механик до начала полноценной разработки, чтобы не пришлось урезать контент на финальных стадиях.

Ранее руководитель проекта Глен Скофилд упомянул, что изначально Krafton обещала ему больше времени на разработку, однако затем поставила жёсткий дедлайн на декабрь 2022 года. В итоге из игры пришлось вырезать несколько видов врагов и механик.

The Callisto Protocol — это хоррор от третьего лица, выпущенный в 2022 году. Игра задумывалась как духовный наследник культового Dead Space и предлагала игрокам мрачную атмосферу космической колонии с пугающими мутантами и напряжёнными боями. Однако несмотря на высокие ожидания, игра не оправдала надежд аудитории.