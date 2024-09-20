Не стоит ожидать крупных анонсов — акцент будет на играх от сторонних разработчиков.

Известный журналист Джефф Грабб поделился информацией о предстоящем шоу State of Play, которое должно пройти 24 сентября. Однако Грабб предостерег поклонников Sony: от этого события не стоит ждать чего-то грандиозного. Основной фокус презентации будет на играх сторонних студий, а масштабных анонсов от самой Sony, вероятно, не будет.

По словам Грабба, шоу обещает быть довольно скромным, и если кто-то ожидает больших новостей, его может постичь разочарование. Более того, Sony планирует представить еще одно переиздание или ремейк, который, как отмечает журналист, вызовет еще меньший интерес, чем недавно анонсированный ремастер Horizon Zero Dawn. Ходят слухи, что его могут показать уже на ближайшем State of Play. Одно можно сказать точно — если кто-то всё еще надеется на ремейк Bloodborne, то их ждёт разочарование.

Дополнительно, появилась информация о том, что Marvel's Spider-Man 2 может стать частью коллекции PS Plus Premium. Некоторые пользователи заметили баннер с этим анонсом в немецком PlayStation Store, что усилило предположения о том, что Sony официально объявит об этом во время шоу.

Стоит отметить, что в последние годы Sony всё чаще вызывает вопросы своим подходом к анонсам и релизам. Складывается впечатление, что компания утратила способность удивлять аудиторию, вместо этого полагаясь на переиздания и ремастеры, что многие геймеры воспринимают с недовольством.