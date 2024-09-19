Консоли будут доступны в очень ограниченном количестве - для покупки предложат всего 12 300 экземпляров PS5 Pro

Компания Sony объявила о выпуске специальной серии PlayStation 5 в классическом стиле оригинальной PS1, приуроченной к празднованию 30-летия бренда. Оформление консоли выполнено в ретро-дизайне, который отсылает к эстетике первой PlayStation, выпущенной в далеком 1994 году.

Официальные рендеры линейки PlayStation к 30-летию бренда

Предзаказы на лимитированные версии PS5, PS5 Pro, PlayStation Portal и контроллеры DualSense в таком стиле начнутся уже 26 сентября, а официальный релиз состоится 21 ноября. Дисковода в комплекте не будет. Однако, стоит учесть, что консоли будут доступны в очень ограниченном количестве: для покупки предложат всего 12 300 экземпляров PS5 Pro, что делает их настоящим предметом коллекционирования.

Коробка PS5 в стилистике PS1

Несмотря на такие уникальные предложения, PS5 Pro в целом не была встречена игроками с большим энтузиазмом. Тем не менее, выпуск эксклюзивных версий, таких как стилизованная PS1, показывает, что Sony старается предложить что-то новое и интересное для своих преданных поклонников.