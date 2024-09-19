Ранее активно обсуждались слухи, что релиз игры может быть отложен до 2026 года

Компания Take-Two, владелец Rockstar Games, официально подтвердила, что долгожданная Grand Theft Auto VI всё ещё планируется к выходу в осенью 2025 года. Эта информация была опубликована в ежегодном отчёте Take-Two Interactive, развеяв слухи о возможных задержках и переносах.

За последние месяцы в сети активно обсуждались слухи, что релиз игры может быть отложен до 2026 года, как это уже было с предыдущими проектами Rockstar, такими как GTA V и Red Dead Redemption 2. Многие фанаты опасались, что выпуск следующей части популярной франшизы может затянуться. Однако последние заявления компании развенчали эти слухи, заверив игроков, что GTA VI всё же увидит свет в 2025 году.

Rockstar также пообещала постепенно делиться новостями о прогрессе разработки, что, безусловно, подогреет интерес фанатов. Ожидается, что с приближением релиза разработчики раскроют больше деталей об игре, геймплее и особенностях новой части.

Пока игрокам остаётся только ждать, накапливая средства на PS5 Pro или апгрейд ПК, ведь GTA VI обещает быть одной из самых масштабных игр десятилетия, способной продержаться на рынке минимум 10 лет, как и её предшественница.