Battlefield возвращается к истокам: детали новой игры и концепт-арт.

Недавно появились первые официальные подробности о следующей части Battlefield, которая вернёт серию к её корням, вдохновляясь успешными частями Battlefield 3 и Battlefield 4. Винс Зампелла, новый руководитель франшизы, заявил, что разработка началась с начала этого года, и поклонники смогут попробовать игру ещё до её релиза в 2025 году.

Вот некоторые ключевые особенности, которые уже известны:

Современный сеттинг: новая часть откажется от недалекого будущего, характерного для Battlefield 2042, и вернётся к современным реалиям.

Ограничение на 64 игрока: карта будет рассчитана на 64 игрока, что значительно отличается от масштабных сражений с участием 128 игроков, которые были представлены в 2042.

Возвращение классов: вместо специалистов, которые вызвали немало споров среди фанатов, разработчики вернут классическую систему классов, что сделает геймплей более знакомым для ветеранов серии.

Природные катастрофы: судя по утечкам концепт-арта, природные катаклизмы, впервые появившиеся в Battlefield 2042, останутся частью нового геймплея, добавляя динамичности в сражения.

Зампелла также отметил, что хоть попытка DICE привнести что-то новое с выходом Battlefield 2042 была интересной, студии не удалось произвести хорошее первое впечатление. Система специалистов, недалекое будущее и битвы с участием 128 игроков оказались спорными решениями, и хотя игра была значительно доработана после релиза, возвращение к классическому дизайну оказалось более успешным.

Несмотря на усилия разработчиков по исправлению Battlefield 2042, эта часть осталась весьма противоречивой. Игроки критиковали её за многочисленные баги на старте, спорные изменения в геймплее и общее чувство недоработанности. DICE удалось исправить многие из проблем спустя время, но отрицательные отзывы и потеря интереса со стороны сообщества оставили след.

Тем не менее, предстоящая игра обещает вернуться к тем элементам, которые принесли франшизе успех. Фанаты могут ожидать более классический опыт с новыми возможностями и улучшенной механикой, которая будет учитывать уроки, вынесенные из Battlefield 2042.