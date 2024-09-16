Известный инсайдер Dusk Golem сообщил, что Capcom работает над ремейками Resident Evil 0 и Code Veronica

Capcom работает над ремейками Resident Evil 0 и Code Veronica, которые не будут точной копией оригиналов. Эти проекты обещают стать не просто визуальными обновлениями, а полноценными переосмыслениями классических игр, как это было с предыдущими ремейками в серии. Информация об этом была подтверждена крупными игровыми изданиями VGC и IGN, что добавляет ей веса.

Хотя ремейки будут высокобюджетными, сами проекты по масштабу не сравнятся с недавним ремейком Resident Evil 4. Resident Evil 0 и Code Veronica считаются менее значимыми для франшизы, поэтому их переиздания будут меньшего размаха. Однако разработчики учли опыт недавних релизов, что обещает поклонникам улучшенные механики, графику и атмосферу.

Эти классические части серии давно нуждаются в современном обновлении. Resident Evil 0 когда-то впечатлила игроков уникальной системой управления двумя персонажами, а Code Veronica запомнилась своим сюжетом и новыми элементами геймплея. С развитием технологий и ростом популярности ремейков в последние годы, многие игроки ждали возвращения этих культовых игр на новые платформы. Теперь, похоже, их ожидания оправдаются.

Сегодня ремейки становятся популярной тенденцией, и переиздание классики не только возрождает старые франшизы, но и привлекает новых игроков. Это касается не только серии Resident Evil, но и других культовых игр прошлого, которые до сих пор востребованы. Игроки по всему миру с нетерпением ждут релизов таких проектов, чтобы снова окунуться в любимые истории, но уже с современными визуальными и игровыми решениями.

Таким образом, несмотря на то что Resident Evil 0 и Code Veronica не будут столь масштабными, как Resident Evil 4, их ремейки могут стать одними из самых ожидаемых проектов среди фанатов хорроров.