Например, будет много русских преступников

Ожидается, что игра предложит ещё больше возможностей для исследования открытого мира и взаимодействия с окружающей средой. Сообщество геймеров уже давно ожидает релиза GTA 6, и каждый новый слух только подогревает ожидание, делая предстоящий анонс ещё более долгожданным.

Для каждого из героев, Джейсона и Люсии, подготовлены свои уникальные вступительные миссии, которые введут игроков в сюжет;

Центральным персонажем станет Люсия — одна из двух главных героев;

История будет вращаться вокруг молодой парочки преступников, которые только начинают познавать опасный криминальный мир, сталкиваясь с семейными конфликтами и трудностями;

Сюжет, по слухам, будет короче, чем в Red Dead Redemption 2, но компенсируется обилием побочных миссий;

Некоторые задания будут вдохновлены сценами из серии фильмов «Форсаж», с акцентом на динамичные погони и уличные гонки;

Игра поднимет тему коррупции в полиции и будет включать русских криминальных элементов;

Карта игры будет включать не только города, но и множество деревень и небольших населённых пунктов, что добавит разнообразие в исследование мира;

В геймплей добавят множество элементов из Red Dead Redemption 2, включая мини-игры, которые сделают мир более живым и насыщенным;

Кроме того, сотрудники Rockstar Games не жалуются на рабочие условия, что намекает на отсутствие проблем с разработкой игры.

Интерес к проекту также подогревается тем фактом, что Rockstar планирует привнести множество новых идей и геймплейных механик, которые могут стать прорывом в индустрии, подобно тому, как это было с предыдущими играми серии.

Grand Theft Auto 6 обещает стать одним из самых амбициозных проектов в истории видеоигр, и фанаты с нетерпением ждут официального анонса, который может произойти в ближайшее время.