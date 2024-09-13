Игра дебютировала в Steam с пиковым онлайном в 5305 игроков

Недавно состоялся релиз долгожданной гоночной игры Test Drive Unlimited: Solar Crown в Steam, и пиковый онлайн составил 5305 игроков. Это достижение превзошло показатели прошлых частей серии, хотя в Steam ранее была доступна только одна игра — Test Drive Unlimited 2. Однако, несмотря на этот успех, игра всё же не смогла обойти главных конкурентов на рынке.

Для сравнения, релизные данные других гоночных франшиз показывают куда более впечатляющие цифры. Так, в момент запуска Need for Speed: Unbound смог привлечь около 14 тысяч игроков, а Forza Horizon 5, одно из самых громких событий в гоночном жанре, привлекло колоссальные 81 тысячу игроков одновременно.

На этом фоне успех Test Drive Unlimited: Solar Crown, хоть и значим для серии, меркнет по сравнению с гигантами жанра. Особенно это заметно на фоне франшизы Forza, которая уже несколько лет доминирует на рынке гоночных игр. С одной стороны, Forza Horizon привлекает внимание своей открытой структурой мира и проработанными автомобилями, с другой — Forza Motorsport устанавливает стандарты симуляторов. Эти игры объединяют любителей аркадных гонок и фанатов автосимуляторов, делая серию одной из самых успешных и востребованных.

Компания Nacon, издающая Test Drive Unlimited, очевидно, надеялась на больший успех, однако конкуренция в этом жанре сегодня крайне высока. Для того чтобы приблизиться к популярности Forza или Need for Speed, разработчикам предстоит существенно поработать над обновлениями и добавлением контента.