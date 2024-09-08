По словам инсайдеров, компания уже начала активно удалять любые упоминания фанатских версий игры

Похоже, что Sony готовится анонсировать порт Marvel's Spider-Man 2 для ПК на ближайшем мероприятии State of Play. По словам инсайдеров, компания уже начала активно удалять любые упоминания фанатских версий игры, созданных на основе утечек исходников от Insomniac Games, начиная с декабря прошлого года.

Ник Бейкер, известный инсайдер, уверяет, что официальный анонс порта состоится до конца сентября. Ранее Бейкер также раскрыл информацию о существовании ПК-версии другой популярной игры Sony — Ghost of Tsushima, что подтверждает его репутацию надежного источника.

Утечка файлов от разработчика Insomniac Games произошла в конце прошлого года. Некоторым пользователям удалось получить доступ к исходникам студии, что привело к появлению фанатских версий и обсуждений возможных портов на ПК. Однако Sony быстро отреагировала, начав удалять подобные материалы и блокировать их распространение.

Если слухи подтвердятся, это будет ещё один крупный шаг для Sony в сторону расширения своих эксклюзивов на платформу ПК, что может значительно увеличить аудиторию игры, несмотря на отсутствие Playstation Network в большинстве стран мира. После успеха первой части Marvel's Spider-Man на ПК, появление второй части на этой платформе выглядит вполне логичным шагом для компании.



