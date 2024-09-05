Польская студия в очередной раз сказала, что предпочитает дополнения вместо отдельных небольших игр по своим франшизам

CD Projekt RED, создатели культовых игр The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, продолжают делать ставку на расширение своих франшиз через крупные дополнения, а не через выпуск небольших спин-оффов, как это практикуют некоторые другие студии. Такой подход позволяет не только дольше удерживать внимание игроков, но и укреплять их связь с созданными мирами, персонажами и сюжетами.

Примером подобной стратегии является недавнее дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Оно доступно только для тех, кто уже владеет оригинальной игрой, но тем не менее, DLC смогло значительно увеличить продолжительность "жизни" игры, привнести свежие идеи и поддержать стабильный доход студии. Это помогло команде сосредоточиться на разработке будущих крупных проектов, не теряя активную базу игроков.

Этот подход не нов для CD Projekt RED. Ранее они уже продемонстрировали успех такой стратегии с выпуском крупных дополнений к The Witcher 3: Wild Hunt — "Каменные сердца" и "Кровь и вино". Эти DLC стали не просто дополнительными уровнями или заданиями, а полноценными сюжетными арками, которые расширяли мир Ведьмака, привнося новые локации, квесты и персонажей. Особенно впечатляющим было "Кровь и вино", которое добавило целую новую область Туссент и стало чуть ли не отдельной игрой внутри основной.

Таким образом, CD Projekt RED продолжает следовать своей проверенной стратегии — выпуск крупных дополнений вместо самостоятельных небольших игр. Это не только продлевает срок существования их проектов, но и позволяет создавать глубже проработанные и эмоциональные истории, что делает игры студии ещё более значимыми для геймеров.