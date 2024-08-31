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Amogus54
Хидеаки Ицуно покидает Capcom: эпоха легендарных игр подходит к концу
Провожаем последний день лета вместе с уходом из студии легендарного японского разработчика

С приходом осени игровая индустрия прощается с одной из её самых ярких фигур. Хидеаки Ицуно, легендарный геймдизайнер, который стоял у руля таких культовых серий, как Devil May Cry и Dragon's Dogma, покидает Capcom после более чем 30 лет работы.

Ицуно начинал свою карьеру в Capcom в начале 90-х годов, приложив руку к созданию таких известных игр, как Rival Schools и Power Stone. Однако наибольшую популярность ему принесли Devil May Cry и Dragon's Dogma — проекты, которые сформировали представление о качественном экшене и ролевых играх для целого поколения геймеров.

Теперь, с 1 сентября, Ицуно начинает новый этап в своей карьере, присоединившись к другой, пока не названной, студии. Это решение, без сомнения, оставляет фанатов в ожидании и волнении, так как его уход означает, что новые части Devil May Cry и Dragon's Dogma больше не будут создаваться под его чутким руководством.

Поклонники обоих франшиз задаются вопросом, как изменятся будущие игры без видения и мастерства Ицуно, которые он привносил в каждую свою работу. Его уход несомненно ознаменует конец целой эпохи для Capcom и игровой индустрии в целом.

#capcom #новости игр #новости игровой индустрии #dragons dogma 2 #devil may cry #хидеаки ицуно
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Скачешь, пока электричество не кончилось ?
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Какая сказочная история. Впрочем правильно, за мову давно пора морду бить. Нефиг украм шастать в Россию
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Зю
23:19
Самым шиком было закредитоваться под IT+семейную+господдержку под 4-6-8% и закинуть имеющиеся деньги на депозит, выплачивая минимум. Схема древняя. Дотации ни к чему хорошему не приводят. Сейчас играю...
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DIP48
23:19
Хорошо скачущих х0хлов проклял. Тот случай, когда сначала сладко мриешь о гиляkаx и ножаx для русских, потом идешь трошки мockалей резать. Но вдруг что то идет не так.))) Караул, кляты моckали ! ФОшЫ...
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
DIP48
23:18
Так в отличии от Свиностана Россия живет на свои. И воюет своим оружием, а не выпрашивает по миру. Так чтобы фронт успешно воевал, нужен работающий тыл.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
DIP48
23:16
Так кушать захотелось ? Решили тихой агрессией ограничиться ?))) Не, нельзя быть укронациком на пол шишечки трошки для сэбэ.))) Всё, репутация просрана. Укронацики идут в лес со своими поделками.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Мечта Шеншебека
23:14
Сообщи когда дата заседания суда и где ?
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
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