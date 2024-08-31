Провожаем последний день лета вместе с уходом из студии легендарного японского разработчика

С приходом осени игровая индустрия прощается с одной из её самых ярких фигур. Хидеаки Ицуно, легендарный геймдизайнер, который стоял у руля таких культовых серий, как Devil May Cry и Dragon's Dogma, покидает Capcom после более чем 30 лет работы.

Ицуно начинал свою карьеру в Capcom в начале 90-х годов, приложив руку к созданию таких известных игр, как Rival Schools и Power Stone. Однако наибольшую популярность ему принесли Devil May Cry и Dragon's Dogma — проекты, которые сформировали представление о качественном экшене и ролевых играх для целого поколения геймеров.

Теперь, с 1 сентября, Ицуно начинает новый этап в своей карьере, присоединившись к другой, пока не названной, студии. Это решение, без сомнения, оставляет фанатов в ожидании и волнении, так как его уход означает, что новые части Devil May Cry и Dragon's Dogma больше не будут создаваться под его чутким руководством.

Поклонники обоих франшиз задаются вопросом, как изменятся будущие игры без видения и мастерства Ицуно, которые он привносил в каждую свою работу. Его уход несомненно ознаменует конец целой эпохи для Capcom и игровой индустрии в целом.