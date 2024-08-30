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Amogus54
Warner Bros. Discovery готовит новую игру по вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза
Об этом стало известно из материала Мэтью Беллони, бывшего редактора The Hollywood Reporter

Warner Bros. Discovery анонсировала начало разработки новой видеоигры, действие которой развернется во вселенной «Бэтмена» от режиссера Мэтта Ривза. Информация о проекте была раскрыта в статье Мэтью Беллони, бывшего редактора The Hollywood Reporter, опубликованной на портале Puck.

В настоящее время детали об игре остаются неизвестными: пока не сообщается ни название студии, которая занимается разработкой, ни масштаб проекта. Также неясно, принимает ли участие в создании игры студия Rocksteady, ранее работавшая над играми о Бэтмене.

Стоит отметить, что серия игр Arkham от Rocksteady, включающая в себя такие хиты, как Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight, получила широкое признание как критиков, так и игроков. Эти игры задали новый стандарт для супергеройских экшенов, предлагая увлекательный сюжет, атмосферный мир и продуманную боевую механику. Благодаря этому, Arkham вошла в число величайших серий игр в жанре. Новая игра, возможно, продолжит традиции, заложенные Rocksteady, однако на данный момент информация об этом проекте остается в тайне.

Также Rocksteady, возможно, уже работает над новой игрой.  В портфолио старшего системного программиста студии было замечено, что с этого июня он работает над неанонсированным проектом.

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