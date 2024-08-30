Warner Bros. Discovery анонсировала начало разработки новой видеоигры, действие которой развернется во вселенной «Бэтмена» от режиссера Мэтта Ривза. Информация о проекте была раскрыта в статье Мэтью Беллони, бывшего редактора The Hollywood Reporter, опубликованной на портале Puck.
В настоящее время детали об игре остаются неизвестными: пока не сообщается ни название студии, которая занимается разработкой, ни масштаб проекта. Также неясно, принимает ли участие в создании игры студия Rocksteady, ранее работавшая над играми о Бэтмене.
Стоит отметить, что серия игр Arkham от Rocksteady, включающая в себя такие хиты, как Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight, получила широкое признание как критиков, так и игроков. Эти игры задали новый стандарт для супергеройских экшенов, предлагая увлекательный сюжет, атмосферный мир и продуманную боевую механику. Благодаря этому, Arkham вошла в число величайших серий игр в жанре. Новая игра, возможно, продолжит традиции, заложенные Rocksteady, однако на данный момент информация об этом проекте остается в тайне.
Также Rocksteady, возможно, уже работает над новой игрой. В портфолио старшего системного программиста студии было замечено, что с этого июня он работает над неанонсированным проектом.