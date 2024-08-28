Тайлер Маквикер, который ранее предсказал детали трейлера, сообщил новые детали

Известный инсайдер Тайлер Маквикер, который ранее точно предсказал детали трейлера GTA 6, вновь поделился информацией о грядущем хите от Rockstar Games. В своём последнем заявлении Маквикер сообщил, что в игре появятся два новых острова, один из которых будет напоминать Багамы. Более того, он утверждает, что дирижабль, показанный в трейлере, основан на реальном аппарате, который используется для отслеживания наркотрафика с Кубы.

Интересно, что Маквикер ранее намекал на возможное присутствие Кубы в игре. Эти новости подогревают ожидания фанатов, ведь Rockstar обещает создать самый масштабный и детализированный открытый мир в истории серии. Возможно, новые острова станут важной частью этого грандиозного мира, расширяя игровую карту и добавляя больше возможностей для исследования и интерактивности.

Ожидания от GTA 6 растут с каждым днём. Игроки по всему миру надеются, что проект превзойдёт все предыдущие части, предлагая ещё более реалистичный и захватывающий игровой процесс. После ошеломительного успеха GTA V, которая удерживает популярность спустя почти десятилетие, давление на Rockstar огромно. Фанаты ждут не только более обширного открытого мира, но и инновационных механик, сюжетных линий и уникальных возможностей взаимодействия с окружающей средой.