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Amogus54
В файлах Red Dead Redemption 2 спустя 6 лет обнаружили камео Майкла из GTA 5
Спустя 6 лет в файлах Red Dead Redemption 2 нашли озвучку персонажа, которого озвучивал актёр Нед Люк (Майкл в Grand Theft Auto V)

Шесть лет спустя после выхода Red Dead Redemption 2 в файлах игры нашли озвучку персонажа, которого озвучивал Нед Люк, известный по роли Майкла в Grand Theft Auto V. Перед релизом игры Люк намекал на свое участие в проекте, однако его персонаж так и не появился в финальной версии. Позже актер подтвердил, что его роль была вырезана.

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Судя по недавно обнаруженным данным, Люк озвучивал одного из шерифов, которые встречаются в сельских районах игры. До этого из актеров GTA V в Red Dead Redemption 2 мог фигурировать только Стивен Огг (актер, сыгравший Тревора в GTA 5), что по-прежнему вызывает дискуссии среди поклонников.


Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games, вышедшая в 2018 году, завоевала сердца миллионов игроков по всему миру благодаря своей глубокой сюжетной линии, живому открытому миру и невероятной графике. Игра рассказывает историю Артура Моргана и банды Ван дер Линде в эпоху заката Дикого Запада.

RDR2 получила признание как критиков, так и игроков, став одной из самых популярных игр за последние годы. И даже спустя годы после выхода, фанаты продолжают открывать новые секреты и детали, что подчеркивает высокую степень проработки и внимание к мелочам, которыми славится Rockstar.

#rockstar games #red dead redemption 2 #новости игр #новости игровой индустрии #grand theft auto 5 #rdr2
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