Однако даты релиза по-прежнему нет

Remedy Entertainment, официально объявила о том, что ремейки Max Payne 1 и 2 перешли в стадию активной разработки. Этот проект осуществляется в сотрудничестве с Rockstar Games, которые также обеспечат дополнительное финансирование. Тем не менее, точной даты выхода ремейков пока нет.

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Переход ремейков к стадии разработки — важный шаг для поклонников серии. Ранее сообщалось, что проекты начнут свое активное производство в середине 2024 года. Remedy это подтверждает своим заявлением. Важно отметить, что благодаря финансированию от Rockstar Games, бюджет ремейков будет увеличен, что позволит разработчикам реализовать их видение в полной мере.

Кроме того, Control 2 скоро перейдет в активную фазу производства, выйдя из стадии прототипа.

Игры серии Control от Remedy получили признание за их уникальный подход к геймплею, необычный мир и интригующий сюжет. Планы по созданию сиквела и расширению франшизы показывают, что студия продолжает активно развивать свои проекты.

Таким образом, поклонники как классических Max Payne, так и современных игр Remedy, могут ожидать много интересного в ближайшем будущем.