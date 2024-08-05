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Amogus54
Оверклокеры на Reddit выразили разочарование в Intel
Оверклокер на Reddit под ником ElectricBummer40 поделился своими мыслями о текущем положении дел с процессорами Intel

Пост от пользователя с ником ElectricBummer40 вызвал большую реакцию в сообществе и более 1,3 тысяч "голосов вверх". Ниже приведены выдержки из его текста.

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 Ранее чипы Intel славились запасом для разгона, позволяя легко увеличить тактовую частоту на 10-30% без значительного повышения напряжения. Сегодня же, по его мнению, Intel выжимает максимум производительности из своих процессоров прямо из коробки, что приводит к высоким напряжениям и рискам перегрева. ElectricBummer40 отметил, что разгон превратился из увлекательного хобби в поиски минимальных улучшений. Он выразил обеспокоенность тем, что стандартная сборка ПК стала игрой в подбор правильных компонентов, а процессоры сжигают себя от чрезмерных нагрузок.

Вспоминая прошлое, оверклокер упомянул чип Prescott (Pentium 4), который хотя и был мощным, но уступал по энергоэффективности аналогичным чипам AMD. Сегодня же потребители intel стали объектом шуток из-за неэффективности современных процессоров.

ElectricBummer40 заключил, что изменения в Intel напоминают ему историю Boeing, где переход от инженерного подхода к бизнес-ориентированному мышлению привел к снижению качества продукции. По его мнению, Intel, пытаясь сохранить лидирующие позиции, слишком увлеклась экстремальными мерами, что оставило компанию с "мертвыми ядрами".

На эту тему в комментариях также высказались другие пользователи Reddit:

  • Пользователь Gh0st_01 отметил: "Это правда. Я помню, как можно было разогнать Pentium 4 на 1 ГГц выше стандартной частоты без особых проблем. Сейчас же процессоры и так работают на пределе своих возможностей".
  • Fir3m0nkey добавил: "У меня была похожая проблема с i9-10900K. Даже с хорошим охлаждением процессор перегревался при разгоне. Похоже, Intel действительно упустили этот момент".
  • LordOfTheOc комментирует: "Раньше разгон был удовольствием, сейчас это скорее мучение. AMD на данный момент выглядит куда более привлекательной альтернативой".
#amd #intel #процессоры #reddit #сообщество
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