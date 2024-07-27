На консолях состоялся релиз шутера Valorant.

Шутер Valorant от Riot Games официально вышел на консолях в рамках открытого бета-тестирования. Хотя это формально бета-версия, игра уже готова к полноценному использованию и поддерживает внутриигровые покупки.

реклама

Консольные версии Valorant поддерживают кросс-прогрессию, что позволяет игрокам переносить внутриигровые предметы с ПК на консоли. Игра теперь доступна на платформах PS5, Xbox Series и ПК.

Valorant, выпущенный в 2020 году, представляет собой командный тактический шутер от первого лица, который быстро завоевал популярность среди игроков. В игре сочетаются элементы стратегического геймплея с уникальными способностями агентов, что делает каждый матч захватывающим и непредсказуемым. Игра получила высокие оценки за свою динамичность и проработанную систему скиллов, а также за плавный и отзывчивый геймплей.

Valorant пользуется большой популярностью: ежемесячная аудитория игры составляет более 14 миллионов активных пользователей. Игра получила положительные отзывы за свою соревновательную составляющую, инновационный геймплей и регулярные обновления, поддерживающие интерес сообщества.