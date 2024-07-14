Об этом заявил бывший художник студии Toys for Bob

Печальная новость для поклонников культовой серии Crash Bandicoot: пятая часть игры была отменена. Об этом сообщил бывший художник студии Toys for Bob Николас Кол, принимавший участие в разработке ремейка трилогии Spyro и четвёртой части Crash Bandicoot.

реклама

По информации из портфолио Кола, проект был свернут ещё до того, как Activision стала частью Xbox. Вероятно, ресурсы были перенаправлены на разработку очередной Call Of Duty, оставив фанатов Crash Bandicoot без долгожданного продолжения.

С течением времени серия Crash Bandicoot получила множество продолжений, ремейков и спин-оффов, оставаясь популярной среди игроков разных поколений. Недавний успех ремастера оригинальной трилогии и четвёртой части игры показал, что интерес к серии не угасает.

Хотя отмена пятой части игры разочаровала многих фанатов, будущее серии остаётся открытым. Возможно, в дальнейшем мы увидим новые проекты, которые продолжат наследие Crash Bandicoot. Игрокам остаётся надеяться и следить за новостями, чтобы узнать о новых приключениях любимого бандикута.