Terraria продолжает удивлять своим успехом

Terraria продолжает удивлять своим успехом: продажи игры достигли отметки в 58,7 миллиона копий. Это делает Terraria восьмой самой продаваемой игрой всех времён, немного уступая Red Dead Redemption 2 с её 63 миллионами копий.

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Особенно впечатляет, что почти 32 миллиона из этих продаж приходятся на рынок ПК, что подчеркивает популярность игры на данной платформе.

С момента своего выпуска в 2011 году, Terraria завоевала сердца геймеров по всему миру благодаря своему уникальному сочетанию жанров. Игра представляет собой песочницу с элементами приключения, где игроки могут исследовать, строить и сражаться в процедурно генерируемом мире. Богатство контента и постоянные обновления сделали Terraria любимой среди миллионов игроков.

Сейчас разработчики из Re-Logic усердно трудятся над обновлением 1.4.5, которое обещает порадовать фанатов кроссовером с инди-боевиком Dead Cells. Выход этого патча ожидается уже в этом году, и он наверняка принесёт в игру ещё больше захватывающих элементов и возможностей.

Terraria продолжает оставаться важной частью игровой индустрии, вдохновляя как игроков, так и разработчиков.