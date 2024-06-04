Что такое PC Game Pass?
PC Game Pass — это подписка, предоставляемая Microsoft, которая открывает доступ к обширной библиотеке игр для персональных компьютеров. В рамках подписки пользователи могут наслаждаться сотнями высококачественных игр, включая новинки от Xbox Game Studios, которые становятся доступны в день их выпуска.
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Особенности PC Game Pass:
- Доступ к библиотеке игр: Более 100 высококачественных игр для ПК, охватывающих различные жанры.
- Новинки от Xbox Game Studios: Все новые игры от Xbox Game Studios доступны в день релиза.
- Скидки и бонусы: Подписчики получают эксклюзивные скидки на игры и дополнения.
- EA Play: Включает членство в EA Play, что дает доступ ко многим играм от Electronic Arts, а также уникальные испытания и награды.
Сегодня компания NVIDIA объявила о запуске акции по раздаче подписок Game Pass для новых пользователей. Чтобы принять участие, необходимо выполнить несколько шагов:
- Создать учётную запись NVIDIA.
- Зарегистрироваться в бонусной программе GeForce NOW Rewards.
- Загрузить GeForce Experience.
- Войти в свою учётную запись NVIDIA и перейти в раздел Redeem («Активировать код»).
- Выбрать подписку Game Pass и следовать дальнейшим инструкциям.
Акция доступна только для новых пользователей Game Pass. Важное уточнение: потребуется перевести регион Windows в США и использовать VPN для изменения сетевой географии во время всего процесса.
Раздача стартовала сегодня и продлится до 5 июля или до окончания запасов, как уточняют в NVIDIA.