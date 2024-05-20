Хидео Кодзима сообщил, что разработка Death Stranding 2 вступила в заключительную стадию, но релиз ожидается не раньше конца следующей весны, поскольку студия сосредоточена на полировке игры для обеспечения высокого качества.

Недавно Хидео Кодзима сообщил в японской радиопередаче NHK, что озвучка и захват движения для Death Stranding 2 завершены. Теперь разработчики будут около года заниматься полировкой игры.

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В начале года Кодзима заявлял, что весной начнёт работу над японской озвучкой игры. Он отметил, что на озвучивание первой части на японский язык ушло полтора года.

Первая часть Death Stranding, выпущенная в 2019 году, была высоко оценена как критиками, так и игроками за свою уникальную концепцию и новаторский геймплей. Игра получила множество наград и номинаций, включая награды за лучший сюжет и технические достижения. Успех первой игры создаёт высокие ожидания от продолжения.

Таким образом, релиз Death Stranding 2 стоит ожидать не раньше конца весны следующего года. Несмотря на длительное ожидание, фанаты могут быть уверены, что студия стремится выпустить качественный продукт. Появление новых деталей и утечек информации продолжает держать поклонников в напряжении и ожидании. Скорее всего, как в случае с предыдущей игрой, новая часть будет временным эксклюзивом PlayStation 5, затем игра посетит и персональные компьютеры.