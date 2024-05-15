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Amogus54
Blue Origin назначила дату своего первого суборбитального космического полета
Космическое предприятие Джеффа Безоса Blue Origin определило дату долго откладываемого начала следующей главы в истории космических полетов.

Шесть космических кораблей планируют совершить путешествие на суборбитальном космическом корабле компании New Shepard, который стартует с стартовой площадки в Западном Техасе в воскресенье 19 мая, сообщила компания Blue Origin. Запуск планируется в 6:30 утра по тихоокеанскому времени, а освещение запуска будет транслироваться через сайт компании BlueOrigin.com.

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Как сообщалось в прошлом месяце, в состав экипажа войдет отставной военный летчик-испытатель Эд Дуайт, который упустил шанс стать первым афроамериканским астронавтом в начале 1960-х годов. Дуайту сейчас 90 лет, и план полета Blue Origin поставил бы его в очередь на то, чтобы стать самым пожилым человеком, совершившим суборбитальное космическое путешествие. Если запуск произойдет в соответствии с графиком, он превысит рекорд, установленный актером «Звездного пути» Уильямом Шетнером в 2021 году, примерно на полтора месяца.

Полет Дуайта спонсируют две некоммерческие организации: Space for Humanity и базирующийся в Сиэтле Фонд Джейсона и Джейми Робинсонов (Джейсон Робинсон, соучредитель Dream Variation Ventures, летал с миссией Нью-Шепард в 2022 году).

В число других космических пилотов миссии NS-25 — 25-го полета программы New Shepard — входят венчурный предприниматель Мейсон Анхель, основатель французской пивоварни Сильвен Широн, инженер-программист Кеннет Л. Хесс, путешественница Кэрол Шаллер, а также пилот самолета и предприниматель Гопи Тотакура.

В Blue Origin заявили, что недавно представленный патч для NS-25 отражает интересы экипажа:

Нашивка NS-25 включает в себя космический корабль Gemini, олицетворяющий эпоху аэрокосмической подготовки Эда Дуайта, и звездную руку, напоминающую о его карьере художника. Восход солнца символизирует желание Мэйсона Энджела и Кэрол Шаллер увидеть космос. Горы символизируют страсть Кэрол Шаллер, Гопи Тхакуры и Сильвена Широна к скалолазанию и катанию на лыжах. Дизайн листьев капсулы экипажа символизирует программу Family Tree Maker, разработанную Кеннетом Л. Хессом.

Ожидается, что миссия будет следовать стандартному плану полета New Shepard, который начинается со старта многоразовой ракеты-носителя, работающей на водороде, и продолжается отделением капсулы экипажа. Космические летчики проведут несколько минут в невесомости и будут смотреть в панорамные окна капсулы, а затем пристегнутся обратно на свои места для приземления с парашютом и подушкой безопасности. Тем временем ракета-носитель приземлится самостоятельно. Обычно полет длится около 10 минут.

Это будет первая пилотируемая миссия Blue Origin с августа 2022 года. Полеты New Shepard пришлось приостановить через месяц после этого космического путешествия из-за аномалии во время запуска, произошедшей во время беспилотной исследовательской миссии. После принятия корректирующих мер, включая модернизацию двигателя и сопла ракеты-носителя, Blue Origin вернула New Shepard в эксплуатацию для беспилотного полета в декабре прошлого года. Этот успех открыл путь к возобновлению полетов с экипажем.

Организация полетов Blue Origin осуществляется в частном порядке, и компания не раскрыла, сколько платят ее клиенты, выполняющие космические полеты. Сразу после первого полета с экипажем в 2021 году Джефф Безос заявил, что компания из Кента, штат Вашингтон,  «уже приближается к 100 миллионам долларов частных продаж, а спрос очень и очень высок».

#космос #джефф безос #blue origin
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