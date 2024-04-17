Фонд Земли Безоса объявил о создании грандиозного проекта, целью которого является поиск решений на базе искусственного интеллекта для борьбы с изменением климата и нанесением ущерба окружающей среде.

Фонд стоимостью 10 миллиардов долларов, созданный основателем Amazon Джеффом Безосом, запустил инициативу, призванную помочь искусственному интеллекту решить насущные экологические проблемы.

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«[Мы] понимаем, что искусственный интеллект стоит дорого и постоянно развивается, и у многих практиков нет технологического опыта, инфраструктуры или финансирования для самостоятельного применения решений искусственного интеллекта», — говорится на информационной странице задачи.

Грандиозный конкурс «ИИ для климата и природы» будет проводиться в течение трех лет и будет предоставлять гранты университетским исследователям и новаторам, неправительственным организациям, частным компаниям и глобальным организациям.

Первоначальное внимание будет сосредоточено на трех областях: устойчивые белки, сохранение биоразнообразия и оптимизация энергосистемы. В рамках конкурса также будет предусмотрена категория «подстановочных знаков» для полей, выходящих за пределы этих зон.

Первые победители грантов будут объявлены на неделе климата в Нью-Йорке в сентябре. На первом этапе фонд выберет до 30 грантополучателей. Победившие предложения также будут иметь право на наставничество и другие ресурсы в натуральной форме.