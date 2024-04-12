Билл Гейтс действительно в восторге от своего визита в штат Вашингтон, куда приехал засыпать выбоины асфальтом, улавливающим углерод.

Билл Гейтс в среду схватил тачку и лопату, чтобы засыпать выбоину на парковке новым асфальтом, улавливающим углерод.

Билл Гейтс засыпает дорожную яму.

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Гейтс посетил Modern Hydrogen, стартап в области климатических технологий в Сиэтле, который разработал устройство для расщепления молекул природного газа, производства водорода для топлива и продукта, известного как технический углерод, который имеет множество промышленных применений, в том числе в качестве ключевого ингредиента в асфальте.

У Гейтса была возможность проверить демо-версию реактора пиролиза метана, который использует природный газ из ископаемого топлива или биогаз из таких источников, как навоз, для производства чистого водорода. Водородное топливо сгорает чисто, образуя в качестве побочного продукта водяной пар. Его можно использовать для производства энергии, в промышленных процессах, таких как производство стали, и в топливных элементах.

За последние несколько месяцев компания Modern Hydrogen поставила демонстрационные реакторы двум клиентам: портлендской компании NW Natural, крупнейшей газовой компании штата Орегон, и неназванному заказчику в Майами.

Компания Modern Hydrogen зародилась в 2015 году в Intellectual Ventures, инновационном центре, созданном бывшим исследователем Microsoft Натаном Мирвольдом при поддержке Гейтса. Стартап, который первоначально назывался Modern Electron, изначально фокусировался на устройствах, которые в сочетании с домашними печами и резервуарами для горячей воды улавливают отходящее от приборов тепло и превращают его в электричество. Недавно компания перешла на водород.

Билл Гейтс (справа) знакомится с углеродной сажей компании Modern Hydrogen.

В Вашингтоне предпринимаются и другие усилия по производству водородного топлива. В октябре Северо-Западный регион Тихого океана был выбран в качестве одного из семи региональных центров чистого водорода (H2Hubs). Центры, поддерживаемые Министерством энергетики США, призваны дать толчок зарождающемуся сектору водородного топлива, и каждый из них будет иметь право на федеральное финансирование примерно в $1 миллиард.