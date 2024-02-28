Лидеры технологий и политики США обсудили возможные решения этой задачи в Сиэтле.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм и сенатор Мария Кантвелл встретились в пятницу в Сиэтле с руководителями национальных лабораторий Западного побережья, чтобы выработать стратегию партнерства для более быстрого и эффективного использования искусственного интеллекта в поисках чистой энергии.

Разговор включал в себя мозговой штурм и обмен мнениями, когда участники подчеркивали, что они могут предложить в данной ситуации. Сенатор Вашингтона Кантвелл охарактеризовал это как «активную дискуссию», в которой обсуждался вопрос «Что мы можем сделать для ускорения партнерства между государственным и частным сектором, чтобы наша страна оставалась конкурентоспособной и продвигалась вперед в области искусственного интеллекта».

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Среди представителей отрасли были представители Microsoft, Amazon, Intel, Micron, а также Scale AI и SambaNova, которые занимаются непосредственно ИИ. Встреча прошла в офисе Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в Сиэтле. В мероприятии приняли участие руководители PNNL (Pacific Northwest National Laboratory), национальных лабораторий Лоуренса Ливермора и Аргонны, а также другие официальные лица Министерства энергетики.

Слева направо: сенатор США Мария Кантвелл; министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм; генеральный директор SambaNova Родриго Лян; и Джейсон Зандер, исполнительный вице-президент Microsoft по стратегической миссии и технологиям.

Круглый стол был закрыт для СМИ, но организаторы мероприятия поделились вступительными комментариями Грэнхольма и Кэнтуэлла, а несколько участников приняли участие в пресс-конференции, последовавшей за их обсуждением.

Грэнхольм выделила три основных направления разговора. В первую очередь это совместная работа над созданием фундаментальных моделей.

Эти модели обучаются на огромных наборах данных, которые составляют основу ИИ. «В Министерстве энергетики у нас есть самый большой объем секретных и несекретных научных данных в мире», — сказала Грэнхольм. «С точки зрения ресурсов, сейчас прекрасное время для обсуждения партнерства».

Есть надежда, что новые модели помогут исследователям и промышленности быстро разработать материалы и производство следующего поколения. Только в прошлом месяце PNNL и Microsoft поделились новостями о том, что они использовали искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления для быстрой идентификации нового материала, который может значительно сократить количество лития, необходимого для батарей.

Следующей темой стало партнерство для достижения цели по обучению 500 новых ученых в области искусственного интеллекта к следующему году. Грэнхольм попросила участников поделиться идеями по созданию пилотной программы обучения.

И, наконец, обсуждались энергетические преимущества и проблемы увеличения использования ИИ. Хотя ИИ может сыграть ключевую роль в ускорении перехода к экологически чистой энергии, вычисления, необходимые для ИИ, требуют огромного количества энергии. Технологическим компаниям было предложено сделать свои процессы максимально энергоэффективными. Участники отметили, что ИИ уже используется для ускорения процесса получения разрешений для включения в сеть новых проектов чистой энергетики.

Еще одним ключевым вопросом в обсуждениях было включение мер кибербезопасности в исследования в области ИИ и обеспечение того, чтобы они рассматривались с самого начала проектов, а не задним числом. Кантвелл также попросила участников помочь ей в разработке закона, известного как Закон об охране, меры, которая даст США полномочия препятствовать проникновению опасных иностранных технологий в страну.

Лидеры технологических компаний поделились стратегиями, как сделать свои системы искусственного интеллекта более экологически чистыми.

Джейсон Зандер, исполнительный вице-президент Microsoft по стратегической миссии и технологиям, сказал, что технологический гигант работает над поиском менее токсичных химикатов, которые можно использовать для охлаждения своих огромных центров обработки данных.

Скотт ДеБоер, исполнительный вице-президент по технологиям и продуктам Micron, заявил, что компания из Бойсе, штат Айдахо, использует технологии для устойчивого моделирования и тестирования новых материалов, которые можно использовать в их производственных процессах.

Пятничное мероприятие соответствовало нескольким требованиям указа президента Байдена, посвященного искусственному интеллекту, изданного в октябре. В послании правительственным учреждениям поручено принять меры по обеспечению безопасного и безопасного использования ИИ и обеспечить, чтобы США были лидером в этой технологии. Приказ включал конкретные действия Министерства энергетики, соответствующие итогам встречи в Сиэтле.

Работа будет продолжаться, и Грэнхольм сообщила, что вскоре департамент опубликует публичный запрос на информацию, касающуюся использования ИИ во благо в энергетической сфере.