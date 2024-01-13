Сфера деятельности этих людей остается неизвестной. Кения уже вела подобные переговоры с Израилем и Сербией

Россия начинает активные действия для решения проблемы дефицита специалистов, привлекая трудовых мигрантов из различных регионов Африки. Первая группа, состоящая из десяти тысяч человек, ожидается из Кении. Об этом в своей социальной сети (X, в России заблокированно) сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохамед.

Кроме того, также и Германия планирует принять 250 тысяч людей из Кении. Еще 30 тысяч людей отправятся на работу в сельском хозяйстве Израиля, и около 20 тысяч переедут в Сербию, где они будут заняты в строительстве и сфере услуг.

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Однако, конкретные сферы, в которых будут работать кенийцы в России, пока не уточняются. Возникает вопрос: смогут ли африканские мигранты адаптироваться к климату России? Над этим вопросом размышляет член Совета при президенте по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.

Волох уверен в возможности успешной адаптации мигрантов. Он считает, что люди быстро приспосабливаются к различным климатическим условиям, независимо от того, переезжают ли они из теплых стран в более холодные или наоборот. Волох предполагает, что должна быть проведена серьезная предварительная работа, особенно если речь идет о переезде в более теплые регионы РФ. Он также подчеркивает, что ежегодно в стране легально работает около 2-2,5 млн иностранных граждан, хотя потребность в рабочих значительно выше — около 4-5 млн. Волох подчеркивает, что десять тысяч — это не так много, и важно, чтобы мигранты попали именно в те регионы, где они наиболее востребованы, и выполняли ту работу, где они могут оказать наибольшую пользу.

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Комментарии эксперта указывают на то, что вопрос о приеме мигрантов из Кении должен быть тщательно продуман на уровне обеих стран, чтобы обеспечить их успешную интеграцию и максимальное использование их потенциала.