Harley-Davidson, John Deere и другие автопроизводители также толкнулись с подобными обвинениями

На Tesla подали иски о нарушении антимонопольного законодательства в связи с «правом на ремонт», обвиняя компанию в незаконном ограничении конкуренции за обслуживание и замену запчастей для своих электрических автомобилей, заставляя владельцев платить больше и ждать дольше услуг по ремонту.

Иски были поданы во вторник и среду в федеральном суде в Сан-Франциско. В них утверждается, что Tesla спроектировала свои электрические автомобили, гарантии и политику ремонта таким образом, чтобы отбить у владельцев и арендаторов желание пользоваться услугами независимых мастерских за пределами контроля Tesla.

«Tesla должна открыть свою экосистему и допустить конкуренцию за обслуживание автомобилей Tesla и продажу запчастей», сказал адвокат истцов Мэтью Руан из Freed Kanner London Millen, который подал один из предполагаемых коллективных исков.



Tesla присоединяется к другим крупным производителям транспортных средств, которые сталкиваются с антимонопольными исками в связи с «правом на ремонт» за предполагаемое исключительное поведение.



Группа дел против Harley-Davidson Motor Co Group LLC была недавно объединена в федеральном суде штата Висконсин, а Deere Co, крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники, защищается от обвинений в федеральном окружном суде в Чикаго. Обе компании отрицают претензии.

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Федеральная торговая комиссия США в 2021 году выпустила политическое заявление, в котором говорилось, что агентство сделает приоритетным решение проблемы ограничений производителей на ремонт и запчасти.



В исках требуют «разрушить» монополию Tesla на услуги по ремонту и запчастям и приказать компании предоставлять свои руководства по ремонту и диагностические инструменты «физическим лицам и независимым мастерским по разумной цене».