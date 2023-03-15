Anthropic утверждают, что их чат-бот «менее склонен производить вредные результаты», чем некоторые его конкуренты, такие как Bing от Microsoft, работающий на базе GPT-4.

Anthropic, компания по искусственному интеллекту, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, запустила своего чат-бота на базе искусственного интеллекта, Claude. В то время как этот инструмент выполняет многие из тех же функций, что и ChatGPT от OpenAI, Anthropic утверждает, что ранние клиенты отмечают меньшую вероятность получения вредоносных результатов от инструмента и более легкую возможность общения с ним.

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Как и у OpenAI, у Anthropic также есть поддержка больших технологических компаний: Google вложил $300 миллионов в Anthropic в феврале. Чат-бот компании, похожий на ChatGPT, может предоставлять краткие изложения, отвечать на вопросы, помогать при написании и генерировать код. Вы также можете настроить тон, личность и поведение чат-бота, что звучит более всесторонним, чем настройки "творческий, сбалансированный и точный", которые предлагает чат-бот Bing.



В целом, цель Anthropic заключается в разработке помощника на базе искусственного интеллекта, который был бы "полезен, честен и безопасен". Также у него нет возможности получить доступ к интернету, так как Anthropic утверждает, что он разработан как "закрытый" инструмент.



В дополнение к запуску стандартной версии Claude, Anthropic также выпустил Claude Instant, более дешевую, быструю и легкую модель по сравнению с ее полнофункциональным аналогом. Anthropic уже дал доступ к Claude нескольким компаниям за несколько месяцев до его запуска, включая Notion, Quora и DuckDuckGo, которая недавно объявила о своем поисковом инструменте DuckAssist, основанном на технологиях Anthropic и OpenAI. Здесь можно узнать информацию о ценах на обе модели и зарегистрироваться для доступа к Claude.



Анонс Anthropic появился на фоне целого ряда новостей, связанных с искусственным интеллектом, включая запуск новейшей модели GPT-4 от OpenAI. Google также объявил о новых приложениях искусственного интеллекта в Docs, Gmail, Sheets и Slides.