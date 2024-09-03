Хуситы атаковали танкер MV Sounion, что угрожает крупным разливом нефти в Красном море. Спасательная операция началась, но танкер все еще горит, создавая риск экологической катастрофы.

Усилия по предотвращению разлива около одного миллиона баррелей нефти в Красное море с танкера, атакованного повстанцами Хуситами, продолжаются. Греческий танкер MV Sounion был оставлен экипажем у побережья Омана после нападения йеменской группировки 21 августа. Частные компании под защитой военных сил Европейского Союза пытаются спасти судно, которое все еще горело в понедельник и угрожает стать причиной одного из крупнейших в истории разливов нефти.

Хуситы атаковали несколько судов в Красном море за последние 10 месяцев, утверждая, что их кампания в поддержку ХАМАСа в Газе. Военное командование США предупредило о возможности крупной экологической катастрофы и обвинило Хуситов в «безрассудных террористических актах». Спасательная операция уже началась, хотя неизвестно, добрались ли спасательные суда до Sounion.

В понедельник военная операция ЕС сообщила, что на танкере продолжают гореть несколько пожаров, хотя пока нет признаков разлива нефти. Хуситы, которые утверждают, что атакуют только израильские, американские и британские суда, обстреляли Sounion, а затем атаковали его тремя неустановленными снарядами, сообщает Британская служба морской торговли (UKMTO). Экипаж из 25 человек был спасен европейским военным кораблем. Позже танкер снова был атакован, и на видео, выпущенном группировкой, видно, как боевики Хуситов поднимаются на судно и поджигают палубу.

Лидер Хуситов назвал атаку «смелой и дерзкой» в недавнем выступлении. Госдепартамент США ранее предупреждал, что разлив с Sounion может быть почти в четыре раза больше, чем катастрофа Exxon Valdez в 1989 году, когда в результате аварии танкера у побережья Аляски было загрязнено 2 100 км (1 300 миль) береговой линии.

На этой неделе Хуситы продолжили атаки на танкеры с нефтью в Красном море. В понедельник военное командование США сообщило о нападении на два судна с нефтью, одно из которых, саудовский танкер MV Amjad, перевозило около двух миллионов баррелей нефти. Военная операция под руководством США нанесла удары в Йемене, чтобы ослабить возможности Хуситов атаковать суда, проходящие через один из самых загруженных морских путей в мире.