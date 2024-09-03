Великобритания заявила, что это касается оружия для использования в Газе, но союз с Израилем сохраняется. Amnesty International и политики раскритиковали меры как недостаточные.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение Великобритании приостановить продажу некоторых видов оружия Израилю, назвав его «позорным». Он утверждал, что вместо того, чтобы присоединиться к Израилю, демократии, подвергающейся нападкам, этот шаг Великобритании непреднамеренно ободрит ХАМАС. Такая реакция последовала после того, как министр обороны Великобритании Джон Хили вновь заявил, что Великобритания остается «верным союзником» Израиля. Хили пояснил, что приостановка действия примерно 30 из 350 лицензий на экспорт оружия была тщательно продумана и не ослабит безопасность Израиля.

Британские министры обосновали приостановку экспорта опасениями, что оружие может быть использовано в Газе в нарушение международного права. Однако британская организация Amnesty International раскритиковала это решение, назвав его «слишком ограниченным» и полным лазеек, утверждая, что оно не соответствует тому, что необходимо для предотвращения возможных военных преступлений и нарушений прав человека.

В социальных сетях Нетаньяху выразил уверенность в том, что Израиль одержит победу в продолжающемся конфликте, с британским оружием или без него, и подчеркнул, что решение Великобритании в конечном итоге скорее укрепит ХАМАС, чем поддержит мир. Приостановка поставок, которая затрагивает такое оборудование, как запчасти для истребителей, вертолетов и беспилотников, была защищена Хили, которая объяснила, что эти товары были выбраны потому, что они могут быть использованы для наступательных целей в Газе. Большинство других экспортируемых Великобританией в Израиль вооружений, отметил он, либо не связаны с конфликтом, либо предназначены для оборонительных целей.

В Великобритании также возникла критика: бывший премьер-министр Борис Джонсон и некоторые члены Лейбористской партии усомнились в своевременности приостановки поставок, тем более что она совпала с похоронами шести заложников, убитых ХАМАСом. Эмили Торнберри, бывший теневой министр иностранных дел, назвала этот момент «неудачным», а Зара Султана, независимый член парламента, призвала полностью прекратить все продажи оружия Израилю. Султана подчеркнула разрушительную силу истребителей F35, некоторые компоненты которых были намеренно исключены из списка приостановленных из-за того, что их используют несколько стран.

Лорд Питер Рикеттс, бывший национальный советник по вооружениям, поддержал это решение, заявив, что оно «давно назрело». Он утверждал, что юридические рекомендации стали настолько очевидными, что правительство Великобритании обязано действовать. Приостановка последовала за более широкой дискуссией о роли Великобритании в продаже оружия Израилю, особенно в свете продолжающейся военной кампании Израиля в Газе, которая началась после разрушительной атаки ХАМАС на юг Израиля 7 октября. С тех пор конфликт привел к значительным жертвам: по данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАСом, в Газе погибло более 40 000 человек.