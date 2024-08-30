Основатель Telegram Павел Дуров оказался под следствием во Франции по обвинению в связях с организованной преступностью. Он находится под судебным надзором и обвиняется в недостаточной борьбе с незаконным контентом.

Павел Дуров, основатель и глава Telegram, находится под официальным следствием во Франции в рамках расследования, связанного с организованной преступностью на платформе. Дуров, 39-летний миллиардер, родившийся в России и обладающий французским гражданством, находится под судебным надзором и должен внести залог в размере €5 млн. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке и не может покидать Францию.

Дуров был задержан по прибытии в аэропорт Ле-Бурже в прошлую субботу по ордеру, связанному с правонарушениями, касающимися приложения. Прокуратура Парижа сообщила, что он подозревается в соучастии в управлении онлайн-платформой для проведения незаконных сделок и в отказе сотрудничать с властями.

Во Франции формальное расследование не означает признания вины, но показывает, что у судей есть основания для дальнейшего рассмотрения дела. Адвокат Дурова, Давид-Оливье Камински, заявил, что Telegram полностью соблюдает европейские цифровые регламенты и что обвинения против его клиента абсурдны. Тем временем Илон Маск и другие известные личности выразили поддержку Дурову, считая его задержание угрозой свободе слова.

Telegram обвиняется в игнорировании международных требований по удалению материалов, хотя компания утверждает, что ее инструменты модерации соответствуют отраслевым стандартам. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет политического подтекста, хотя в России выразили опасения, что дело может быть использовано в качестве средства политического давления. Telegram, основанный в 2013 году, популярен в России, Украине, Иране и других странах, и на данный момент имеет более 950 миллионов зарегистрированных пользователей.