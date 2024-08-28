Американские прокуроры пересмотрели обвинения против Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, теперь акцент на его действиях как частного лица. Судебный процесс, вероятно, не начнется до выборов 2024 года. Если Трамп победит, он может снять все федеральные обвинения.

Американские прокуроры пересмотрели обвинения против бывшего президента Дональда Трампа, касающиеся его попыток вмешательства в выборы 2020 года, после того как он проиграл Джо Байдену. Эти изменения были внесены в ответ на недавнее постановление Верховного суда США, которое предоставляет президентам широкий иммунитет от уголовного преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности.

Обновленное обвинительное заключение по-прежнему содержит те же четыре обвинения против Трампа, которые он отрицает, но теперь оно сосредоточено на его роли как политического кандидата, а не как действующего президента. Маловероятно, что это дело, как и другие уголовные дела, по которым проходит Трамп, дойдет до суда до предстоящих выборов 5 ноября 2024 года.

Трамп продолжает отрицать обвинения во вмешательстве в выборы и бездоказательно утверждает, что на выборах 2020 года имела место широкомасштабная фальсификация результатов голосования. В пересмотренном обвинительном заключении, представленном специальным советником Министерства юстиции Джеком Смитом, сохраняются четыре уголовных обвинения: сговор с целью обмана США, сговор с целью воспрепятствования официальному разбирательству, попытка воспрепятствовать официальному разбирательству и заговор против прав. Трамп не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Адвокат бывшего президента Тодд Бланш направил запросы в предвыборный штаб Трампа, который не дал комментариев. Трамп написал в социальной сети Truth, назвав новое обвинение «воскрешением мертвой охоты на ведьм» и потребовав «немедленно прекратить ее». Источник, близкий к юридической команде Трампа, сказал, что новое обвинение было ожидаемым и что они по-прежнему считают, что дело должно быть закрыто.

В новом обвинительном заключении, сокращенном с 45 до 36 страниц, формулировки обвинений приведены в соответствие с постановлением Верховного суда о президентском иммунитете. Например, утверждение о том, что Трамп пытался оказать давление на сотрудников Министерства юстиции с целью отмены результатов выборов, было удалено, поскольку суд постановил, что такие действия не являются незаконными.

Офис специального адвоката пояснил, что замененное обвинительное заключение было представлено новому большому жюри, которое ранее не рассматривало это дело. В пересмотренном документе утверждается, что Трамп действовал как частное лицо, а не как президент, в своих предполагаемых попытках повлиять на исход выборов.

В новом обвинительном заключении также сняты обвинения с бывшего сотрудника Министерства юстиции Джеффри Кларка, который был вовлечен в схему фальшивых избирателей, целью которой было вмешательство в процесс работы коллегии выборщиков путем предоставления фальсифицированных сертификатов в попытке отменить победу Байдена.

Несмотря на изменения, ключевые обвинения остались, в том числе и то, что Трамп пытался убедить вице-президента Майка Пенса заблокировать сертификацию выборов Байдена. Недавнее решение Верховного суда предполагает, что Трамп может обладать иммунитетом от судебного преследования за свои действия на посту президента, но соответствует ли новое обвинительное заключение стандартам суда, пока неясно.

Неясно, ускорит ли это пересмотренное обвинительное заключение рассмотрение дела, и сомнительно, что судебный процесс состоится до выборов. Ожидается, что юридическая команда Трампа попросит больше времени на подготовку, что может отсрочить начало судебного процесса.

Это дело является частью более широкого расследования, которое ведет специальный адвокат Джек Смит, назначенный в 2022 году для надзора за федеральными расследованиями в отношении Трампа, включая дело о вмешательстве в выборы и другое дело, связанное с секретными документами, которые якобы были доставлены в его дом во Флориде после ухода с поста президента. Команда Смита также обжалует решение судьи из Флориды о прекращении дела о секретных документах, утверждая, что суд неверно истолковал закон и прецеденты.

Будущее обоих дел неопределенно, особенно в свете недавнего решения Верховного суда. Если Трамп победит на предстоящих выборах, он, как ожидается, прикажет Министерству юстиции снять с него все федеральные обвинения.