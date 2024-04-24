Инженерам НАСА удалось успешно расшифровать данные с «Вояджера-1», преодолев проблемы со связью. Они восстановили работоспособность системы полетных данных и продолжают работать над другими частями программного обеспечения. Миссия «Вояджера» продолжается, предоставляя ценные научные данные о внешних областях Солнечной системы и за ее пределами.

Впервые за 5 месяцев инженерам НАСА удалось успешно расшифровать данные с «Вояджера-1», преодолев неполадки со связью на борту космического аппарата, который в настоящее время находится на расстоянии около 15 миллиардов миль от Земли. Это значимое достижение стало возможным после нескольких месяцев поиска неисправностей и творческого решения проблем командой миссии.

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Проблема с системой полетных данных «Вояджера-1» возникла в ноябре 2023 года, когда она начала передавать непонятный повторяющийся код. Несмотря на то, что радиосигнал продолжал устойчиво передаваться на Землю, данные космического корабля были непригодны для использования, что привело инженеров в недоумение.

После многочисленных попыток диагностировать и решить проблему команда придумала решение, включающее сложный процесс перемещения и модификации поврежденного кода в памяти космического аппарата. Разделив поврежденный код на участки и сохранив их в разных областях памяти, они успешно восстановили работоспособность системы полетных данных «Вояджера-1».

Этот прорыв, достигнутый благодаря сочетанию проб и ошибок и использованию сети Deep Space Network, знаменует собой важную веху в продолжающейся миссии. Команда продолжает работать над перемещением других пострадавших частей программного обеспечения системы, но надеется, что вскоре получит ценные научные данные, собранные «Вояджером-1».

Несмотря на трудности, связанные с возрастом космического аппарата и его удаленностью от Земли, миссия «Вояджер» продолжается, предоставляя бесценные сведения о внешних областях нашей Солнечной системы и за ее пределами. Вояджер-1 и его близнец, Вояджер-2, остаются самыми долго работающими космическими аппаратами в истории, продолжая опровергать ожидания и удивлять научное сообщество своей стойкостью и долговечностью.