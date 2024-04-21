В Индии начался первый этап выборов, в ходе которых премьер-министр Нарендра Моди ожидает получить третий срок. Выборы пройдут в семь этапов и примут участие 969 миллионов избирателей.





В пятницу начался первый и самый масштабный этап расширенного избирательного процесса в Индии, в ходе которого премьер-министр Нарендра Моди, как ожидается, получит беспрецедентный третий срок подряд, что еще больше укрепит его значительное влияние на самую густонаселенную страну мира.

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Эти выборы, в которых примут участие 969 миллионов избирателей, станут крупнейшим демократическим мероприятием в истории и пройдут в семь этапов в течение следующих шести недель. Подсчет голосов запланирован на 4 июня.





Эти выборы имеют огромное значение: правая партия Моди "Бхаратия Джаната Парти" (BJP) стремится получить абсолютное большинство в нижней палате парламента, известной как Лок Сабха.





Решительная победа BJP позволит партии продвигать свою индуистско-националистическую повестку дня, потенциально отклоняясь от традиционно светской основы Индии в сторону правления, благоприятствующего большинству.





Против BJP выступает коалиция из более чем двух десятков партий, включая видный Индийский национальный конгресс, выступающих за сокращение неравенства и защиту демократических институтов, которые, как считается, находятся под угрозой.





Несмотря на то, что руководство Моди подвергается критике за его индуистскую националистическую позицию и ограничения на инакомыслие, оно завоевало значительную популярность, о чем свидетельствует исследование Pew, проведенное в 2023 году и свидетельствующее о благоприятном отношении к нему восьми из десяти взрослых индийцев.

С момента вступления в должность в 2014 году Моди руководил значительным развитием инфраструктуры, включая строительство автомагистралей, электростанций и жилищных проектов для миллионов малообеспеченных семей, что позволило Индии стать самой быстрорастущей крупной экономикой мира и одним из факторов глобального влияния.





Тем не менее такие проблемы, как постоянная безработица среди молодежи и экономическое неравенство, а также обвинения в религиозной поляризации, особенно в отношении мусульман, продолжают беспокоить Моди во время его пребывания у власти.





В геополитическом плане Моди позиционирует Индию как важнейшего игрока на мировой арене, привлекая внимание ключевых международных держав, таких как США, Россия и Китай.





Когда началось голосование, Моди призвал граждан принять участие в нем в рекордных количествах. Он обозначил амбициозные цели на свой возможный третий срок, стремясь обеспечить для BJP супербольшинство в 400 мандатов, сосредоточившись на создании рабочих мест, борьбе с бедностью и развитии инфраструктуры.





Противником Моди является Индийский национальный конгресс во главе с Рахулом Ганди, которому в последние годы с трудом удается противостоять доминированию BJP. Несмотря на создание альянсов с региональными партиями, Конгресс до сих пор не представил кандидата на пост премьер-министра.

В то время как кампания BJP подчеркивает экономический рост и стремление к глобальному лидерству, критики подчеркивают сохраняющееся экономическое неравенство и обеспокоенность по поводу религиозной дискриминации под руководством Моди.





Предвыборный ландшафт охватывает различные штаты, при этом Уттар-Прадеш становится важнейшим полем битвы из-за его значительной численности населения и политического влияния. Несмотря на раскол по религиозному и кастовому признаку, избиратели по-прежнему разделяются в своей поддержке BJP, что отражает более широкие дебаты об управлении и инклюзивности демократического процесса в Индии.