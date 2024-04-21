Власти Индонезии приказали эвакуировать жителей острова Руанг из-за опасности извержения вулкана.





В среду власти Индонезии издали приказ об эвакуации сотен жителей деревень после того, как многочисленные извержения вулкана на отдаленном острове вызвали опасения по поводу возможного обрушения вулкана в море и последующего цунами.

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Вулкан Руанг, расположенный на высоте 725 метров (2 400 футов) на острове Руанг, Северный Сулавеси, извергался по меньшей мере пять раз с вечера вторника, выбрасывая раскаленную лаву и столбы пепла на тысячи футов в воздух, согласно данным вулканологического агентства страны.

Хендра Гунаван, глава агентства, объявил, что уровень тревоги на вулкане был повышен до самого высокого, призвав людей держаться на расстоянии не менее 6 километров (3,7 мили) от вершины. Существуют опасения, что вулкан Руанг может частично обрушиться в воду, что приведет к цунами, подобному тому, что произошло в 1871 году.

Гора Руанг классифицируется как стратовулкан, характеризующийся конической формой и крутыми склонами, образовавшимися в результате скопления густой, вязкой лавы, которая не может легко стекать. Вулканы такого типа часто подвергаются взрывным извержениям из-за скопления газа в магме, как объясняют вулканологи.

На видео, запечатлевших извержения, видны поднимающиеся в небо облака серого пепла и потоки расплавленной лавы, сопровождаемые вспышками молний. Кроме того, на кадрах видно, как из района эвакуируют жителей.

Жители острова Руанг, на котором проживает около 800 человек, под руководством властей были временно переселены на соседний остров Тагуланданг. Жителям Тагуланданга рекомендовано сохранять бдительность, опасаясь падающих камней и облаков горячего вулканического пепла.

К счастью, на данный момент сообщений о жертвах не поступало.

В Индонезии, население которой составляет 270 миллионов человек, насчитывается более 120 действующих вулканов, что является самым высоким показателем в мире. Страна расположена вдоль Огненного кольца - огромной дуги сейсмической активности, опоясывающей Тихий океан.

В 2018 году извержение Анак-Кракатау, также находящегося в Индонезии, привело к его частичному обрушению в море, вызвав разрушительное цунами, которое обрушилось на побережье островов Ява и Суматра, унеся жизни более 400 человек.