Напряжение на Ближнем Востоке вызывает опасения по поводу поставок и создает инфляционные риски. Это повлияло на фондовые рынки и подчеркнуло нестабильность в регионе.

Цены на нефть и золото выросли после сообщений о ракетном ударе Израиля по Ирану. Цены на нефть марки Brent сначала поднялись выше 90 долларов за баррель, а затем отступили, поскольку Иран преуменьшил значение инцидента. Цены на золото также приблизились к рекордным максимумам, но опустились ниже отметки 2 400 долларов за унцию. Опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке способствовали скачку цен. Инвесторы внимательно следили за реакцией Израиля на недавнюю ракетную атаку Ирана с использованием беспилотников.

Вначале цены на нефть выросли на 3,5 %, но затем снизились до 87 долларов за баррель после того, как государственные СМИ Ирана сообщили об отсутствии разрушений в провинции Исфахан, где прогремели взрывы.

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Резкий рост цен на нефть создает инфляционные риски, поскольку нефть является ключевым компонентом в производстве топлива. В последние годы рост цен на топливо и энергоносители был одним из основных факторов, способствовавших глобальной инфляции.

Усиление напряженности на Ближнем Востоке также вызвало опасения по поводу возможных перебоев в судоходстве через важнейший Ормузский пролив, через который проходит около 20 % всех мировых поставок нефти.

Фондовые рынки также негативно отреагировали на происходящее: индексы в Великобритании и Азии снизились на ранних торгах. По мнению экспертов энергетического рынка, эта ситуация подчеркивает нестабильность и неустойчивость ситуации на Ближнем Востоке.