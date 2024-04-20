Израиль и Иран отвечают друг другу прямыми атаками, несмотря на призывы к деэскалации, что вызывает опасения о возможной эскалации конфликта и нестабильности в регионе.

Ответ Израиля на недавнюю атаку Ирана не привел к такой эскалации напряженности, как ожидали западные лидеры, включая президента США Джо Байдена. Конфликт между Ираном и Израилем выявил значительное отсутствие взаимопонимания между двумя странами. Обе стороны неправильно оценили намерения друг друга, что привело к углублению кризиса. Первый авиаудар Израиля по Дамаску, в результате которого погиб иранский генерал, был встречен прямым ответным ударом со стороны Ирана, что стало значительным изменением в прежней динамике конфликта.

После атаки Ирана Израиль нанес свой собственный удар по Исфахану. Этот шаг можно рассматривать как попытку премьер-министра Биньямина Нетаньяху ответить на агрессию Ирана без дальнейшего обострения напряженности в отношениях с США.

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Однако союзники Израиля по ультранационалистической коалиции призвали к более решительному ответу, раскритиковав удар по Исфахану как недостаточный. Это подчеркивает внутреннее давление, с которым сталкиваются израильские лидеры, демонстрируя жесткую реакцию.

Несмотря на призывы западных правительств к деэскалации, и Иран, и Израиль демонстрируют готовность к прямым атакам, сигнализируя об изменении "правил игры" в их конфликте. Такое развитие событий вызывает опасения относительно возможности дальнейшей эскалации и нестабильности в регионе.