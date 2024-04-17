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AKXALA
МВФ: Экономический рост России в этом году превысит показатели других крупных мировых экономик
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что экономический рост России в этом году превысит показатели других крупных мировых экономик, включая США. Стабильный экспорт нефти и высокий уровень государственных расходов - ключевые факторы такого роста. В то же время, МВФ предупреждает о рисках, связанных с конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине.

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По прогнозам известной международной организации, экономический рост России в этом году превысит показатели всех других крупных мировых экономик, включая США.

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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост российской экономики на 3,2 %, что опережает темпы роста Великобритании, Франции и Германии. Ключевыми факторами такого роста, по мнению МВФ, стали стабильный экспорт нефти и устойчиво высокий уровень государственных расходов. В целом МВФ отмечает, что мировая экономика демонстрирует удивительную устойчивость.

Вопреки многим пессимистическим прогнозам, миру удалось избежать рецессии, банковский сектор остался стабильным, а значительные развивающиеся рынки не испытали резкого экономического спада, отметили в МВФ.

МВФ, международная организация со 190 странами-членами, предоставляет прогнозы, которые используются бизнесом и центральными банками для планирования инвестиций и определения политики, например, решений по процентным ставкам. Организация отмечает, что ее прогнозы роста на предстоящий год для большинства развитых экономик обычно точны в пределах примерно 1,5 процентных пунктов.

Несмотря на санкции, введенные против России в связи с конфликтом на Украине, МВФ пересмотрел свои прежние прогнозы по российской экономике на этот год в сторону повышения. Теперь он ожидает более низких темпов роста в 2025 году, но все же более высоких, чем ожидалось ранее - 1,8 %.

Росту российской экономики способствовали инвестиции как корпоративных, так и государственных предприятий, а также высокий уровень частного потребления. Петя Коева-Брукс, заместитель директора МВФ, также отметила значительную роль российского экспорта нефти.

Россия, ведущий экспортер нефти, продолжает поставлять ее в Великобританию даже в условиях санкций, о чем в феврале сообщила BBC.

В отличие от этого, МВФ понизил прогнозы роста для Европы и Великобритании, предсказав лишь 0,5 % роста для Великобритании в этом году, поставив ее чуть выше Германии как вторую самую слабую экономику в G7, куда также входят Франция, Италия, Япония, Канада и США.

МВФ прогнозирует, что в 2025 году рост экономики Великобритании восстановится до 1,5 %, что позволит ей войти в тройку лидеров в G7.

Что касается Ближнего Востока, то экономисты МВФ предупреждают, что эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС может привести к росту цен на продовольствие и энергоносители во всем мире. Продолжающиеся морские нападения в Красном море и сохраняющийся конфликт на Украине также могут представлять риски для мировой экономики, которая до сих пор была "удивительно устойчивой", по мнению МВФ.

МВФ предупреждает, что в случае резкого роста цен на продовольствие, энергоносители и транспортные услуги больше всего пострадают страны с низким уровнем дохода.

#экономика #международный бизнес #международный валютный фонд
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