NetEase объявила о возвращении популярных игр Activision Blizzard в Китай, после разрыва сотрудничества из-за разногласий по правам интеллектуальной собственности. Это решение отражает изменение подхода Китая к игровой индустрии.

NetEase, известная китайская компания по производству видеоигр, объявила, что популярные игры, такие как World of Warcraft, будут вновь представлены в Китае этим летом.

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Это решение последовало за прекращением 14-летнего сотрудничества между NetEase и разработчиком игр Activision Blizzard из-за разногласий по поводу прав на интеллектуальную собственность. Изначально разрыв партнерства вызвал беспокойство среди китайских геймеров, которые опасались потерять доступ к своим любимым играм.



Все игры требуют разрешения китайского правительства и местного издателя для работы в стране. Разлад между NetEase и Activision Blizzard привел к судебным спорам, но напряженность ослабла после того, как в октябре прошлого года Microsoft приобрела Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, что стало крупнейшей сделкой в игровой индустрии.



Президент Blizzard Entertainment Джоанна Фэриес выразила благодарность китайскому сообществу за поддержку и подчеркнула, что они намерены вновь выпустить игры Blizzard с высоким качеством. Наряду с World of Warcraft в Китай вернутся и другие игры Blizzard, такие как Hearthstone, Warcraft, Overwatch, Diablo и StarCraft.



Китайский игровой рынок - крупнейший в мире, его доходы в конце прошлого года достигли 42 миллиардов долларов. NetEase, вторая по величине в стране компания по производству видеоигр, стремится извлечь выгоду из этого рынка. Кроме того, Microsoft и NetEase договорились изучить возможности вывода новых игр NetEase на игровые платформы Microsoft, включая консоли Xbox.



Несмотря на свою прибыльность, игровой сектор в Китае сталкивается с проблемами регулирования. В 2021 году были введены правительственные ограничения, чтобы ограничить время игры для несовершеннолетних и запретить внутриигровые покупки. Однако последние события свидетельствуют об изменении подхода Китая, что указывает на готовность сбалансировать проблемы регулирования с ростом игровой индустрии.