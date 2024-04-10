Генеральный директор JPMorgan Chase предупредил о возможном повышении процентных ставок в США до 8% из-за инфляционного давления и государственных расходов. Федеральная резервная система в настоящее время прогнозирует снижение ставок.

Генеральный директор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Chase предупредил, что процентные ставки в США потенциально могут вырасти до 8%. Джейми Даймон выразил обеспокоенность по поводу сохраняющегося инфляционного давления, указав, что его банк готов к широкому диапазону процентных ставок - от 2% до 8% и даже выше. В то время как центральные банки по всему миру повышают ставки для борьбы с ростом цен, преобладают ожидания, что Федеральная резервная система США снизит ставки в этом году. Рынки ожидают двух снижений ставок на четверть пункта в 2024 году.

Высказывания Даймона прозвучали на фоне того, что текущие процентные ставки в США находятся в диапазоне от 5,25 до 5,5 %, что является самым высоким уровнем за последние два десятилетия. Он подчеркнул, что различные факторы, включая государственные расходы и необходимость сдерживания инфляции, потенциально могут привести к повышению ставок.

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Ранее Даймон предостерегал от чрезмерно оптимистичных ожиданий быстрого снижения ставок, предположив в прошлом году, что ставки могут достичь 7 %. В качестве факторов, способствующих росту инфляции, он назвал продолжающиеся бюджетные расходы, реструктуризацию мировой торговли и потребности в капитале развивающихся "зеленых" отраслей.

Ожидается, что Федеральная резервная система объявит о своем следующем решении по ставке в конце этого месяца, при этом первое снижение ставки может произойти в июне. Однако некоторые аналитики сомневаются в том, что снижение ставок неизбежно, учитывая высокие показатели экономики США: уровень безработицы остается низким, а предприятия продолжают увеличивать количество рабочих мест.

Ожидается, что предстоящие данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, покажут рост до 3,4 % в годовом исчислении, что может усложнить обоснование необходимости снижения ставок.

В своем недавнем выступлении в Стэнфордском университете председатель Федеральной резервной системы Джей Пауэлл отметил, что если экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями, то, возможно, будет уместно начать снижение учетной ставки в этом году.

Даймон, занимающий пост генерального директора JPMorgan Chase с 2005 года, в своем письме акционерам подчеркнул, что Соединенные Штаты переживают переломный момент на фоне глобальной неопределенности.