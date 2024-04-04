Несчастный случай на корабле ВМС Дании привел к закрытию воздушного пространства и судоходных путей у берегов Дании. Ракета не представляет опасности и была выпущена во время учений.

Неисправность ракеты на борту корабля ВМС Дании заставила власти закрыть воздушное пространство и судоходные пути вблизи ключевого судоходного пролива у берегов Дании.

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Национальное морское управление выпустило предупреждение для судов, чтобы они держались подальше от части пролива Большой Бельт из-за риска "падения обломков ракеты", приказав кораблям при необходимости встать на якорь. Инцидент произошел во время военно-морских учений, которые должны завершиться в пятницу.



По словам датских военных, сбой в работе ракеты произошел во время обычного испытания, когда пусковая установка была активирована, но не могла быть деактивирована, что создавало вероятность непреднамеренного запуска.

Ракета была выпущена с фрегата Niels Juel, который входит в состав постоянных военно-морских сил НАТО с 2023 года. Пострадавший район расположен к юго-западу от Корсора, примерно в 4 км к югу от моста через Великий Бельт, который остается открытым для движения.



Несмотря на наличие взрывчатки, ракета была невооруженной и не представляла угрозы детонации в случае падения в море. Этот инцидент произошел после сложной недели для датского флота, ознаменовавшейся увольнением начальника обороны генерала Флемминга Лентфера за то, что он не сообщил о неисправности системы вооружения на фрегате Iver Huitfeldt, находившемся в Красном море.