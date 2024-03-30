Международный суд ООН призывает Израиль предоставить гуманитарную помощь в Газу для предотвращения голода. Израиль отвергает обвинения и винит ХАМАС. Южная Африка требует усиления предыдущего распоряжения.

Международный суд ООН (ICJ) принял единогласное решение, предписывающее Израилю разрешить неограниченный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа для предотвращения надвигающегося голода.

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Суд подчеркнул, что Израилю необходимо безотлагательно обеспечить предоставление основных услуг и гуманитарной помощи. Это решение было принято на фоне предупреждений о том, что голод может охватить Газу в течение нескольких недель.



Израиль отверг обвинения в препятствовании оказанию помощи, заявив, что он активно сотрудничает с ООН и другими организациями, чтобы обеспечить непрерывный поток помощи в Газу. Израиль возлагает ответственность за кризис в Газе на ХАМАС.



Южная Африка потребовала усилить предыдущее распоряжение Международного суда ООН в адрес Израиля, призвав принять меры по предотвращению геноцида в Газе. Критикуя действия Израиля, страна ссылалась на свои обязательства как страны, подписавшей Конвенцию ООН о геноциде.



Хотя постановления Международного суда имеют обязательную юридическую силу, полномочия по их исполнению возложены на Совет Безопасности ООН. Недавнее постановление Международного суда ООН последовало за докладом, предупреждающим о "катастрофической" ситуации в Газе, где, по прогнозам, скоро наступит голод.



Международный суд отметил, что Газа не просто находится под угрозой голода, но уже испытывает его. Суд сослался на данные ООН о смертях от недоедания и обезвоживания. Верховный комиссар ООН по правам человека предположил, что ограничения, наложенные Израилем на доставку и распределение помощи, могут быть квалифицированы как военное преступление, если будет доказан умысел.

Международный суд ООН обязал Израиль принять немедленные и эффективные меры в сотрудничестве с ООН, чтобы обеспечить беспрепятственное предоставление срочно необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи в Газе. Эта помощь включает в себя продовольствие, воду, электричество, топливо, жилье, одежду, средства гигиены и медикаменты.

