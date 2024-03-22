Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала судебное разбирательство для ареста поместья Дональда Трампа Seven Springs, после вынесения решения о взыскании с него $464 миллионов. Судья также решил назначить наблюдателя, контролирующего деятельность Trump Organization и требующего раскрытия финансовой информации.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала судебное разбирательство, подав судебные иски в округ Вестчестер, что свидетельствует о намерении штата арестовать поместье Дональда Трампа Seven Springs. Эти действия последовали за решением судьи Артура Энгорона, который вынес решение о взыскании с Трампа, его сыновей и Trump Organization $464 миллионов.

Этот судебный удар не только ставит под сомнение самопровозглашенный статус миллиардера Трампа, но и осложняет его усилия по сбору средств на судебные издержки и возможную третью президентскую кампанию. В то время как судебные решения были вынесены в отношении недвижимости в Нью-Йорке, такой как Trump Tower и различные жилые дома, в других местах, где Трамп владеет недвижимостью, таких как Флорида и Иллинойс, они еще не были поданы.

Ожидается, что процесс ареста активов будет сложным из-за сложной структуры бизнеса Трампа, включающей множество компаний с ограниченной ответственностью. Несмотря на то, что Трамп не указан в документах в качестве владельца некоторых объектов недвижимости, усилия по взысканию активов могут включать в себя банковские взыскания, залоговые права на недвижимость и другие юридические меры.



Юридическая команда Трампа оспорила предложения генерального прокурора о выплате залога, заявив, что обеспечение залога на общую сумму судебного решения нецелесообразно. Они также выступили против идеи предоставления недвижимости в качестве залога.



Тем временем судья Энгорон расширил роль наблюдателя, контролирующего деятельность Trump Organization, потребовав подробного раскрытия финансовой информации и надзора за деятельностью по приобретению облигаций. Постановления судьи включают предоставление полного доступа к финансовым операциям, представление отчетов о внутреннем контроле и предоставление полномочий на тщательную проверку финансовой отчетности и деловой активности.