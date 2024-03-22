Дональд Трамп ищет финансовую поддержку через слияние Truth Social с DWAC на бирже Nasdaq, чтобы покрыть штраф за мошенничество. Инвесторы поддерживают сделку, но акционеры сталкиваются с рисками из-за высокой оценки Truth Social и низких доходов.

Дональд Трамп ищет финансовую поддержку для покрытия крупного штрафа за мошенничество, возможно, через фондовый рынок. Его медиакомпания Truth Social находится на грани выхода на биржу путем слияния с Digital World Acquisition Corp (DWAC), компанией специального назначения (Special Purpose Acquisition Company, SPAC).

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Несмотря на опасения, вызванные многочисленными "красными флажками" сделки, включая неурегулированные судебные иски и урегулирование мошенничества на сумму $18 миллионов, отдельные инвесторы, многие из которых являются сторонниками Трампа, по-прежнему с энтузиазмом относятся к слиянию.



Если сделка будет одобрена, объединенная компания будет торговаться на Nasdaq под тикером DJT. Однако этот шаг может не сразу облегчить финансовые проблемы Трампа, такие как непогашенный штраф за мошенничество. Он не сможет продать свои акции в течение как минимум шести месяцев, хотя может быть сделано исключение.

Хотя некоторые сторонники надеются, что их инвестиции помогут Трампу в его юридических баталиях, аналитики предупреждают, что акционеры сталкиваются со значительными рисками, поскольку текущая цена акций DWAC предполагает высокую оценку Truth Social, несмотря на скромные доходы и базу пользователей.

Несмотря на эти опасения, слияние позволит влить в Trump Media более $200 миллионов наличными, что потенциально будет способствовать ее росту. Однако Truth Social остается относительно небольшой по сравнению с крупными платформами социальных сетей. Аналитики считают DWAC ярким примером "акций-мемов", когда цены на акции оторваны от фундаментальных показателей и, скорее всего, со временем будут снижаться.



Изначально интерес к DWAC проявляли индивидуальные инвесторы, однако последние торговые операции указывают на то, что профессиональные компании могут быть более активны на рынке. Тем не менее Трамп получит значительную выгоду от слияния, прежде всего за счет перехода стоимости от инвесторов к нему самому.