Компания Uber согласилась выплатить 271,8 млн австралийских долларов операторам и водителям такси в Австралии в рамках урегулирования судебного процесса, поданного против нее. Это позволяет разрешить конфликт и продолжить работу в стране.

Компания Uber согласилась урегулировать судебный процесс в Австралии, выплатив операторам и водителям такси 271,8 млн австралийских долларов. В иске, поданном компанией Maurice Blackburn Lawyers от имени более 8000 владельцев и водителей такси и наемных автомобилей, утверждалось, что Uber агрессивно продвигается в стране, в результате чего они теряют доход.

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Uber заявила, что с 2018 года она уже внесла значительный вклад в программы компенсаций такси на уровне штатов, и с помощью предлагаемого урегулирования надеется оставить эти проблемы в прошлом. Компания не раскрыла точную сумму урегулирования, но отметила, что было бы неуместно давать комментарии до тех пор, пока соглашение не будет окончательно оформлено и передано в суд.

Коллективный иск против Uber был подан в 2019 году в Верховный суд австралийского штата Виктория. Юристы компании Maurice Blackburn Lawyers положительно оценили успешный исход дела, отметив, что аналогичные иски против правительств штатов Виктория, Квинсленд и Западная Австралия потерпели неудачу. Предлагаемое урегулирование еще должно быть одобрено судом, прежде чем будут произведены какие-либо выплаты.

Компания Uber, основанная в 2009 году и работающая в более чем 70 странах и 10 000 городах по всему миру, столкнулась с протестами таксистов в разных городах. Хотя компания выиграла судебный процесс во Франции в декабре 2023 года по иску 2500 таксистов о недобросовестной конкуренции, данное урегулирование в Австралии демонстрирует разрешение конфликта между Uber и операторами и водителями такси.