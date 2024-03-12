Китайская технологическая компания Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7, стремясь войти в конкуренцию с Tesla и BYD на автомобильном рынке Китая.

Xiaomi, известная китайская технологическая компания, объявила о своем вступлении в конкурентную автомобильную индустрию, представив в этом месяце свой первый электромобиль (EV). Информация о ценах на автомобиль будет раскрыта 28 марта, а для облегчения заказов Xiaomi открыла 59 магазинов в 29 городах Китая.

Этот шаг Xiaomi знаменует собой значительное расширение за пределы своего традиционного бизнеса смартфонов, позиционируя себя в условиях жесткой конкуренции со стороны таких известных игроков, как BYD и Tesla, на крупнейшем в мире автомобильном рынке Китая.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь ставит перед собой амбициозные цели, стремясь к тому, чтобы компания заняла место в пятерке крупнейших автопроизводителей мира.

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Названный Speed Ultra 7 (SU7), электромобиль Xiaomi демонстрирует передовую технологию электродвигателя, обещая быстрое ускорение, сравнимое с некоторыми моделями Tesla и Porsche.

Кроме того, Xiaomi планирует использовать существующую экосистему устройств, предлагая общую операционную систему для своих автомобилей, смартфонов и других продуктов, стремясь привлечь лояльную клиентскую базу.



Производством SU7 будет заниматься дочерняя компания государственной BAIC Group, используя производственные мощности в Пекине, способные выпускать до 200 000 автомобилей в год.



Выход Xiaomi в автомобильный сектор совпадает с ценовой битвой между производителями электромобилей в Китае. Компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, заметно снизила цены в ответ на действия местных конкурентов, таких как BYD, что привело к усилению конкуренции на рынке.



После объявления о начале продаж электрокаров акции Xiaomi заметно выросли в Гонконге более чем на 10 %, что отражает уверенность инвесторов в стратегической экспансии компании в автомобильную промышленность.