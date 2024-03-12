Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AKXALA
Xiaomi запустит продажи электромобилей SU7 в конце марта
Китайская технологическая компания Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7, стремясь войти в конкуренцию с Tesla и BYD на автомобильном рынке Китая.

реклама

Xiaomi, известная китайская технологическая компания, объявила о своем вступлении в конкурентную автомобильную индустрию, представив в этом месяце свой первый электромобиль (EV). Информация о ценах на автомобиль будет раскрыта 28 марта, а для облегчения заказов Xiaomi открыла 59 магазинов в 29 городах Китая.
Этот шаг Xiaomi знаменует собой значительное расширение за пределы своего традиционного бизнеса смартфонов, позиционируя себя в условиях жесткой конкуренции со стороны таких известных игроков, как BYD и Tesla, на крупнейшем в мире автомобильном рынке Китая.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь ставит перед собой амбициозные цели, стремясь к тому, чтобы компания заняла место в пятерке крупнейших автопроизводителей мира.

реклама

Названный Speed Ultra 7 (SU7), электромобиль Xiaomi демонстрирует передовую технологию электродвигателя, обещая быстрое ускорение, сравнимое с некоторыми моделями Tesla и Porsche.

Кроме того, Xiaomi планирует использовать существующую экосистему устройств, предлагая общую операционную систему для своих автомобилей, смартфонов и других продуктов, стремясь привлечь лояльную клиентскую базу.

Производством SU7 будет заниматься дочерняя компания государственной BAIC Group, используя производственные мощности в Пекине, способные выпускать до 200 000 автомобилей в год.

Выход Xiaomi в автомобильный сектор совпадает с ценовой битвой между производителями электромобилей в Китае. Компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, заметно снизила цены в ответ на действия местных конкурентов, таких как BYD, что привело к усилению конкуренции на рынке.

После объявления о начале продаж электрокаров акции Xiaomi заметно выросли в Гонконге более чем на 10 %, что отражает уверенность инвесторов в стратегической экспансии компании в автомобильную промышленность.

#xiaomi #китай #технологии #электроавтомобили
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
13
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
9
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
4
Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
10
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
1
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
+
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
5
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
Стартап Efficient Computer создал процессор в 100 раз более эффективный, чем сушествующие чипы
2
В России создан недорогой материал на основе нитрида индия и кремния для ИК-технологий
+
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
2
Поедание французами свыше 150 миллионов лягушек в год привело к урону экосистеме
3
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+
Трамп: Путин начал разговоры о ядерном оружии, пользуясь слабостью Байдена
1
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
2
Произошли утечки данных нового дизайна iPhone 16
+
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
18
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
43
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
27
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
13
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
+

Сейчас обсуждают

Bearcub
14:09
Поэтому все наёмники - пшли вон)) А то наркет обидится))
Зеленский заявил, что Украине не требуются французские войска на её территории
Alex Mel
14:07
"Забавно слушать различных экспертов и лидеров мнения." опять подьехал клоун и его АНАЛитика
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
Сергей Тархов
14:06
Гелиос 44 это обьектив Полам, лекции Кузичева теория оптических систем МВТУ им Баумана
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Dima Shum
14:05
Не хотел бы я иметь такого знакомого как вы. Можно собрать дешевле. Оставил бы из всего только видеокарту
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
unhurtable
13:56
Позанимайтесь фототехникой хоть немного, различных адаптеров полно, на мой древний D5300 покупал байонет для Canon(точнее там тамрон какой-то был дальнобойный, очень удачно, кстати, потому что потом я...
«Дюну 2» снимали на винтажные советские объективы
Сергей Артемов
13:55
А че водянка? Почему не чиллер сразу и персональная АЭС к нему и видюхе?
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
Pepelyator
13:52
Штука интересная, но цена - вообще не адекватная, за эти деньги лучше купить ноут, в котором ещё и мощная дискретная графика будет, и экран, и клавиатура, и какая-никакая автономность. А за эти деньги...
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
Амфросий Импифанов
13:52
Автор дурачок, найти подробную станцию на территории России проще простого. А если не знаешь, лучше ничего не писать
В России начнут собирать современную версию знаменитой «Буханки» – электрокар Sova 25
Серик Балтабаев
13:51
А когда перейдут на новый уровень с многоразовым использованием ступеней?
Российские космические аппараты переходят на новый уровень с энергопреобразующей аппаратурой
MriS
13:50
Совершенно не нужный гаджет. Есть ноутбуки или планшеты.
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем