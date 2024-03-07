Дональд Трамп предложил Джо Байдену участвовать в теледебатах, но Байден пока не подтвердил участие.

Дональд Трамп предложил Джо Байдену принять участие в телевизионных дебатах, поскольку эти двое готовятся к потенциальному реваншу в Белом доме после успеха на выборах в Супервторник.

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Республиканец Трамп выразил готовность принять участие в теледебатах с президентом-демократом, подчеркнув свою готовность участвовать в них "в любое время и любом месте", написав об этом сообщение в Интернете с использованием всех заглавных букв.

В ответ на это кампания Байдена охарактеризовала вызов Трампа, как жажду внимания и свидетельство того, что он пытается расширить свою привлекательность. На данный момент никаких официальных дебатов до ноябрьских выборов не согласовано.

Вызов Трампа последовал за выходом из президентской гонки его последней соперницы-республиканки Никки Хейли. Трамп подчеркнул важность обсуждения жизненно важных вопросов, стоящих перед Америкой в рамках дебатов, предположив, что они могут быть организованы либо Демократическим национальным комитетом, либо Комиссией по президентским дебатам, которая традиционно курирует подобные мероприятия.

77-летний экс-президент часто ставил под сомнение остроту ума Байдена, а 81-летний Байден предположил, что именно Трамп проявляет признаки дряхлости. Несмотря на вызов Трампа, кампания Байдена не подтвердила, будет ли Байден участвовать в дебатах против Трампа. Вместо этого они призвали Трампа посмотреть предстоящее обращение Байдена к Конгрессу "О положении дел в стране" и выступить на этой платформе.Трамп также объявил о своем намерении посмотреть выступление Байдена в Конгрессе и быстро ответить на него, чтобы исправить любые заявления, сделанные президентом.